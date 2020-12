Covid Italia, Rezza: «Rt tende a non scendere più. Vaccino? Per ora non a bambini» (Di venerdì 18 dicembre 2020) «L'Rt tende a non scendere più, c'è la tendenza a un'inversione in atto» e per questo motivo in questo periodo «dobbiamo avere atteggiamenti... Leggi su ilmattino (Di venerdì 18 dicembre 2020) «L'Rta nonpiù, c'è lanza a un'inversione in atto» e per questo motivo in questo periodo «dobbiamo avere atteggiamenti...

LiaQuartapelle : Anti europeisti sempre, anche quando va contro all’Italia. Questa è la Lega, che oggi, al parlamento europeo non ha… - AnnalisaChirico : Si guarisce in pochi giorni e senza effetti collaterali, come è successo con Trump: la cura a base di monoclonali c… - MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - Carole71024753 : RT @reportrai3: L'Italia potrebbe spendere per i vaccini anti Covid 1,5mld di euro, l'intera Europa oltre 11mld Il costo reale dei vaccini… - MaggielaRossa : RT @AntonioSocci1: E così scopriamo che in Itaia si fa un farmaco anti covid straordinario, quello che ha guarito Trump, ma noi non lo usia… -