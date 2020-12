Coronavirus | Brusaferro Iss | “La situazione è critica | in molte regioni c’è ancora sovraccarico nelle terapie intensive Rt torna a crescere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sul fronte dei servizi sanitari “la, insi registraundellee delle aree mediche, che vuol dire non riuscire a garantire tutti i servizi richiesti per rispondere ai bisogni di salute per patologie non Covid”. Lo ha sottolineato Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale settimanale sull’epidemia di Covid-19 in Italia. “Tutti sappiamo che l’Rt è il primo indicatore a. Siamo lontani dalla capacità di contenimento dell’epidemia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.