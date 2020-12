Casa | prezzi -2 | 5% nel terzo trimestre | +1% dal 2019

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari, nel2020 l’indice deidelle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento diminuisce del 2,5% rispetto alprecedente e aumenta dell’1,0% nei confronti dello stesso periodo del(era +3,3% nel secondo2020). Lo rileva l’Istat.L’aumento tendenziale dell’IPAB è da attribuirsi soprattutto aidelle abitazioni nuove che accelerano la crescita, passando dal +2,7% registrato nel secondoal +3,0%, mentre idelle abitazioni esistenti crescono dello 0,7%, rallentando rispetto alprecedente (era +3,6%).(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari, nel terzo trimestre 2020 l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento diminuisce del 2,5% rispe ...