Calciomercato Juventus, la bomba dagli Usa: "scelte due contropartite per arrivare a Pogba" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il sogno nel cassetto della Juventus si chiama Paul Pogba. I bianconeri hanno iniziato un nuovo progetto con Andrea Pirlo in panchina, i primi risultati sono stati altalenanti ma i margini di miglioramento sono ampi. In campionato i bianconeri hanno dovuto fare i conti con alcuni passi falsi, in particolar modo troppi pareggi, discorso diverso in Champions League con il blitz sul campo del Barcellona che ha permesso alla Juventus di chiudere al primo posto. Adesso l'intenzione è quella di alzare l'asticella, l'obiettivo di Agnelli è quello di muoversi per le prossime sessioni di Calciomercato. La rosa è già sicuramente all'altezza, ma manca un calciatore a centrocampo in grado di fare la differenza sia dal punto di vista tecnico che fisico. La maglia della Juventus per la stagione 2021/2022: arrivano ...

