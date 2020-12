Bank of Japan conferma potenza di fuoco e prolunga misure a settembre 2021

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Laofhato oggi una politica monetaria fortemente espansiva ed hato il piano di finanziamenti d’emergenza sino a. Originariamente la chiusura era prevista con la fine dell’anno fiscale a marzo. La banca centrale giapponese ha cosìto tassi d’interesse sui minimi storici e negativi (-0,1%), reiterando anche la politica dello yieald curve control, con la fissazione di un tetto al rendimento dei titoli di stato attorno allo zero. Acquisti illimitati di titoli del debito pubblico ed un piano di acquisti asset per 20mila miliardi di yen completano il quadro delleapprontate. Una decisione attesa dal mercato, in considerazione delle incertezze che caratterizzano ...

