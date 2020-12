Auto si ribalta | è un inferno di sangue e lamiere | due morti e tre feriti

(Di venerdì 18 dicembre 2020) E' di duee tre(uno grave) il bilancio del tragico incidente di giovedì sera sull'strada A21, in territorio di San Gervasio Bresciano: intorno alle 23 una vettura che viaggiava in ...

CronacheMc : MACERATA - Federico Foresi, nato a Recanati e residente nel capoluogo, ha perso il controllo della vettura. Gli ope… - InformaSicilia : Incidente sulla A18, auto si ribalta - - quibresciait : A21, auto sbanda e si ribalta: due vittime e tre portati in ospedale - Il tragico incidente ieri sera alle 23. Un u… - Paoblog : Si ribalta con l’auto sulla pista ciclabile: sfiorata la tragedia - InformaSicilia : Incidente sulla A18, auto si ribalta: -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ribalta

La Gazzetta di Mantova

Alla guida una donna di Castellana Grotte, in auto anche due bambini. Uno di loro è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è stato trasportato all’ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti ...Un uomo di 61 anni ha perso la vita verso le 12.30 di oggi 18 dicembre in un incidente stradale a Moglia, in provincia di Mantova ...