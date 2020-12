Atletico Madrid | Vitolo in uscita | si proverà uno scambio

(Di venerdì 18 dicembre 2020) L’non esclude una possibile cessione dia Gennaio. L’idea dei Colchoneros è quello impostare unoL’non esclude una possibile cessione dia Gennaio. A segnalarlo è Matteo Moretto di Sky Sport. L’idea dei Colchoneros è quello di inserire l’attaccante spagnolo, in scadenza di contratto nel 2022, in qualchealla pari. Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 1 - Dopo la sconfitta dell’Atletico Madrid sabato, il #Milan è rimasta l’unica squadra imbattuta nei maggiori cinqu… - GoalItalia : Le possibili avversarie della #Juventus agli ottavi #UCL ???? Porto ???? Siviglia ???? Lipsia ???? Atletico Madrid ???? Bor… - Maglia13euros : ??? ????ATLETICO MADRID DIVISA BAMBINI HOME 2020/2021 ??Misura dai 4 ai 16 anni ?Floccaggio e aggiunta di patch possibi… - maripazep45 : SIEMPRE UNO DI NOI???????. PURO ATLETICO DE MADRID?????? #Atleti - TUTTOJUVE_COM : Corriere del Mezzogiorno - Milik nel mirino di Juve ed Atletico Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

L’Atletico Madrid non esclude una possibile cessione di Vitolo a Gennaio. L’idea dei Colchoneros è quello impostare uno scambio L’Atletico Madrid non esclude una possibile cessione di Vitolo a Gennaio ...Ci sono alcuni club interessati all'ex Ajax, come Atletico Madrid, Fiorentina, Juventus e Inter. De Laurentiis, ad oggi, non ha ricevuto nessuna offerta concreta. Per la cessione sicuramente c'è un ...