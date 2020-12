Artrite reumatoide, rimborsabilità Aifa per trattamento AbbVie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - AbbVie, azienda biofarmaceutica globale basata sulla ricerca, ha annunciato che l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità in Italia di Rinvoq* (upadacitinib) per il trattamento dell'Artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o che sono risultati intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia. Si tratta di un inibitore selettivo e reversibile di Jak che può essere assunto una volta al giorno in monoterapia o in combinazione con metotressato (Mtx). "La rimborsabilità in Italia di upadacitinib è un importante passo in avanti sia per i medici reumatologi che per i pazienti - sottolinea Roberto Gerli, presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) -, azienda biofarmaceutica globale basata sulla ricerca, ha annunciato che l'Agenzia italiana del farmaco () ha approvato lain Italia di Rinvoq* (upadacitinib) per ildell'attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o che sono risultati intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia. Si tratta di un inibitore selettivo e reversibile di Jak che può essere assunto una volta al giorno in monoterapia o in combinazione con metotressato (Mtx). "Lain Italia di upadacitinib è un importante passo in avanti sia per i medici reumatologi che per i pazienti - sottolinea Roberto Gerli, presidente ...

Come è stato osservato nel corso di uno dei più vasti programmi di sperimentazione clinica di fase III sull'artrite reumatoide, upadacitinib ha dimostrato di migliorare in modo significativo i ...

