Andrea Iannone, ai follower non sfugge l’ultimo gesto social: commento a una sua ex fiamma (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nelle scorse ore a tornare al centro dei riflettori social è stato Andrea Iannone. Allo sguardo attento degli utenti di Instagram non è infatti sfuggito l’ultimo gesto compiuto dal pilota di MotoGP. A segnalarlo è la nota opinionista Deianira Marzano, pubblicando una segnalazione giuntale da un utente. “Pur di farsi notare…” – Solo qualche mese L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nelle scorse ore a tornare al centro dei riflettoriè stato. Allo sguardo attento degli utenti di Instagram non è infatti sfuggitocompiuto dal pilota di MotoGP. A segnalarlo è la nota opinionista Deianira Marzano, pubblicando una segnalazione giuntale da un utente. “Pur di farsi notare…” – Solo qualche mese L'articolo

Nina2397991955 : @MissU85170930 @RDim Io mi riferisco Ad altro e L ho pure scritto prima. Roberta penso che si riferisca a quello ch… - zazoomblog : Jeremias Rodriguez e Andrea Iannone hanno in comune una cosa interessante - #Jeremias #Rodriguez #Andrea #Iannone - Nina2397991955 : @baby79768640 Si ma era inevitabile io l avrei lasciato il like . Anche se non avrei messo proprio nnt . Ma come gi… - Nina2397991955 : @baby79768640 @MissU85170930 X me fuori luogo entrambi sia giusta che lei , xke quello di iannone non era un post d… - Nina2397991955 : @MissU85170930 @serragiorgia @Anna38845108 X un pesce ? Che faceva pure con gli amici ? A Giulia si è contestato ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Iannone MotoGP, Andrea Iannone: perchè la stangata è stata inevitabile Corse di Moto Andrea Iannone, ai follower non sfugge l’ultimo gesto social: commento a una sua ex fiamma

Nelle scorse ore a tornare al centro dei riflettori social è stato Andrea Iannone. Allo sguardo attento degli utenti di Instagram non è infatti sfuggito ...

Soleil Stasi apre la camicetta: secondo voi sotto cosa c’è? – FOTO

Ha scoccato l’ennesima freccia dell’arco Eros, durante le esperienze da naufraga a “L’Isola dei Famosi”, prima di finire su tutti i giornali, al fianco del grande pilota della Moto GP, Andrea Iannone ...

Nelle scorse ore a tornare al centro dei riflettori social è stato Andrea Iannone. Allo sguardo attento degli utenti di Instagram non è infatti sfuggito ...Ha scoccato l’ennesima freccia dell’arco Eros, durante le esperienze da naufraga a “L’Isola dei Famosi”, prima di finire su tutti i giornali, al fianco del grande pilota della Moto GP, Andrea Iannone ...