2 concerti di Irama nel 2021, biglietti in prevendita per i palasport di Roma e Milano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Saranno 2 i concerti di Irama nel 2021, o almeno 2 sono quelli al momento annunciati e attesi nei palasport. Roma e Milano sono le città che accoglieranno i concerti di Irama nel 2021, rispettivamente al Palazzo dello Sport e al Medolanum Forum di Assago (Milano). Irama torna sul palco del Festival di Sanremo: per la terza volta è in gara. Quest’anno presenta il brano La Genesi Del Tuo Colore, singolo sanremese che segue Cosa Resterà (2016) nella sezione nuove proposte e La Ragazza Con Il Cuore Di Latta (2019) tra i Campioni, certificato doppio disco di Platino. Per la seconda volta nella sua carriera, Irama prende parte al Festival di Sanremo tra i Campioni, pronto ad esibirsi – ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Saranno 2 idinel, o almeno 2 sono quelli al momento annunciati e attesi neisono le città che accoglieranno idinel, rispettivamente al Palazzo dello Sport e al Medolanum Forum di Assago ().torna sul palco del Festival di Sanremo: per la terza volta è in gara. Quest’anno presenta il brano La Genesi Del Tuo Colore, singolo sanremese che segue Cosa Resterà (2016) nella sezione nuove proposte e La Ragazza Con Il Cuore Di Latta (2019) tra i Campioni, certificato doppio disco di Platino. Per la seconda volta nella sua carriera,prende parte al Festival di Sanremo tra i Campioni, pronto ad esibirsi – ...

ccaarmencita : RT @chenesaidime_: FILIPPO FARÀ DUE CONCERTI NEL 2021 CAPITE CHE TRA SANREMO E TUTTO QUESTO L'ANNO È SALVO SENZA CHE SIA ANCORA COMINCIATO?… - maricaslm : RT @chenesaidime_: FILIPPO FARÀ DUE CONCERTI NEL 2021 CAPITE CHE TRA SANREMO E TUTTO QUESTO L'ANNO È SALVO SENZA CHE SIA ANCORA COMINCIATO?… - Rolex_dont_cry_ : TU FAI I CONCERTI MA NON CI POSSO VENIREE #Irama - maricaslm : io che la prendo bene sull’annuncio dei concerti di filippo #Irama - _lasariiii_ : MA IN CHE SENSO DUE CONCERTI L'ANNO PROSSIMO URLO NO DAI IO NON RESPIRO. #irama -

Ultime Notizie dalla rete : concerti Irama Biglietti concerti Irama Tour nei Palazzetti: prezzi e date Team World Il torinese Willie Peyote debutta al Festival di Sanremo 2021 con "Mai dire mai (La locura)"

Rapper e cantautore tra i più apprezzati, calcherà il palco dell'Ariston a dieci anni dal suo disco d'esordio, "Il manuale del giovane nichilista" ...

NOMI BIG SANREMO 2021/ Il Festival piegato alla logica dei like dei millenials

Ieri sera sono stati svelati i nomi dei 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021. Molti sono sconosciuti al grande pubblico Raiuno, ma non ai millenials ...

Rapper e cantautore tra i più apprezzati, calcherà il palco dell'Ariston a dieci anni dal suo disco d'esordio, "Il manuale del giovane nichilista" ...Ieri sera sono stati svelati i nomi dei 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021. Molti sono sconosciuti al grande pubblico Raiuno, ma non ai millenials ...