Vittorio Sgarbi, un fiume in piena: «Di Maio è un cameriere, Conte è un miracolato» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sgarbi si infuria con Conte e Di Maio sulla vicenda dei nostri pescatori liberati. Che non si scambi una vergogna per un successo. Il centrodestra ha espresso felicità per loro e le famiglie. Senza per questo non rilevare la pochezza di un governo che dopo 108 giorni ha il coraggio di cantare vittoria. Tra le reazioni alla vicenda, che certo che si fa notare per i consueti “toni pacati”, c’è anche quella espressa da Vittorio Sgarbi. Sgarbi furioso con Conte e Di Maio Certamente felice per la liberazione dei pescatori siciliani di Mazara del Vallo, ma dai suoi profili social lancia l’anatema a chi si copre d’incenso: “Adesso spero che i due incapaci che sono volati lestamente in Libia, il miracolato Giuseppe Conte e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 dicembre 2020)si infuria cone Disulla vicenda dei nostri pescatori liberati. Che non si scambi una vergogna per un successo. Il centrodestra ha espresso felicità per loro e le famiglie. Senza per questo non rilevare la pochezza di un governo che dopo 108 giorni ha il coraggio di cantare vittoria. Tra le reazioni alla vicenda, che certo che si fa notare per i consueti “toni pacati”, c’è anche quella espressa dafurioso cone DiCertamente felice per la liberazione dei pescatori siciliani di Mazara del Vallo, ma dai suoi profili social lancia l’anatema a chi si copre d’incenso: “Adesso spero che i due incapaci che sono volati lestamente in Libia, ilGiuseppee ...

Alberto56647059 : @ivocamic @VittorioSgarbi Io comunque sbaglierò ma credo che l'unica persona politica intelligente in Italia sia Vittorio Sgarbi.. - SecolodItalia1 : Vittorio Sgarbi, un fiume in piena: «Di Maio è un cameriere, Conte è un miracolato» - ALisimberti : RT @Libero_official: 'Il miracolato #Conte e il cameriere #DiMaio, due incapaci, non sfruttino i pescatori liberati in #Libia per fare prop… - cpetacci : RT @Adri19510: Pescatori liberati, Vittorio Sgarbi contro Di Maio e Conte: 'Cameriere e miracolato. Incapaci, non usateli per la vostra pro… - 80_82 : RT @Libero_official: 'Il miracolato #Conte e il cameriere #DiMaio, due incapaci, non sfruttino i pescatori liberati in #Libia per fare prop… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi Pescatori liberati, Vittorio Sgarbi contro Di Maio e Conte: "Cameriere e miracolato. Incapaci, non usateli per la vostra propaganda" Liberoquotidiano.it Il Calendario artistico 2021 di Vittorio Sgarbi

Dodici capolavori dell’arte, pressoché sconosciuti al grande pubblico, tanti quanti sono i mesi dell'anno: ecco il «Calendario artistico 2021», anzi, il “Calendario delle donne, insolito nel suo gener ...

Intervista a Patrizia Rossetti: «La mia Rete4, le telenovelas e la Tv di oggi»

A 40 anni dall'inizio della sua carriera, abbiamo intervistato Patrizia Rossetti: «Eduardo Palomo? Con lui c'era un rapporto speciale, voleva che fossi la sua testimone di nozze». A 40 anni dall'inizi ...

Dodici capolavori dell’arte, pressoché sconosciuti al grande pubblico, tanti quanti sono i mesi dell'anno: ecco il «Calendario artistico 2021», anzi, il “Calendario delle donne, insolito nel suo gener ...A 40 anni dall'inizio della sua carriera, abbiamo intervistato Patrizia Rossetti: «Eduardo Palomo? Con lui c'era un rapporto speciale, voleva che fossi la sua testimone di nozze». A 40 anni dall'inizi ...