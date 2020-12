THECORNER.com continua l'espansione internazionale. Aperto nuovo store in Svizzera

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue il percorso di crescitadi.com. Il gruppo hala sua nuova boutique a Lugano, la prima in, che segue le aperture a Marsiglia, Biarritz, e Montecarlo. Si tratta di unofisico di 350 m2 composto da 3 piani, situato in Piazza Maraini, nel centro della città. La boutique – fa sapere il gruppo in una nota – offre un parterre di luxury brand, che caratterizza il comparto abbigliamento e accessori per uomo e donna, in cui è possibile trovare marchi come Bottega Veneta, Valentino, Burberry, Thom Browne, Fendi e molti altri. L’obiettivo è quello di creare una rete di vendita sul territorio, in sinergia con lo shopping online. “È una grande soddisfazione realizzare questa nuova apertura in. ...