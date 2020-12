Serie B, oggi comincia la 13a giornata. Il programma (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Serie B torna in campo, dopo il turno infrasettimanale, con due anticipi del venerdì. Questo il programma della 13a giornata: VENERDI 18/12 Virtus Entella-Pordenone ore 19.00 Frosinone-Salernitana ore 21.00 SABATO 19/12 Brescia-Reggiana ore 14.00 Chievo-Empoli ore 14.00 Cremonese-Cosenza ore 14.00 Vicenza-Ascoli ore 14.00 Lecce-Pisa ore 14.00 Reggina-Cittadella ore 14.00 Pescara-Monza ore 16.00 Venezia-Spal ore 18.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) LaB torna in campo, dopo il turno infrasettimanale, con due anticipi del venerdì. Questo ildella 13a: VENERDI 18/12 Virtus Entella-Pordenone ore 19.00 Frosinone-Salernitana ore 21.00 SABATO 19/12 Brescia-Reggiana ore 14.00 Chievo-Empoli ore 14.00 Cremonese-Cosenza ore 14.00 Vicenza-Ascoli ore 14.00 Lecce-Pisa ore 14.00 Reggina-Cittadella ore 14.00 Pescara-Monza ore 16.00 Venezia-Spal ore 18.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

