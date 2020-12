Sanremo 2021, ecco i nomi dei big in gara: tra gli altri Francesco Renga, i Coma Cose e la giovanissima Madame (Di venerdì 18 dicembre 2020) I nomi dei big di Sanremo 2021, 26 – due in più rispetto allo scorso anno – sono realtà. Ad annunciarli in diretta è Amadeus nel corso del programma Sanremo Giovani su Rai1. I primi tre nomi annunciati sono quelli di Francesco Renga, insieme al duo Coma Cose e a Gaia. E poi ancora Irama, Fulminacci, Madame, Orietta Berti, Willie Peyote. I big Il primissimo nome annunciato da Amadeus (alle prese con qualche guaio con l’ormai ex giurato di Sanremo Giovani Morgan) è quello del cantautore bresciano Francesco Renga: ha all’attivo già sette partecipazioni al festival e una vittoria (era 15 anni fa, nel 2005, e il brano era «Angelo»). Quest’anno Renga ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Idei big di, 26 – due in più rispetto allo scorso anno – sono realtà. Ad annunciarli in diretta è Amadeus nel corso del programmaGiovani su Rai1. I primi treannunciati sono quelli di, insieme al duoe a Gaia. E poi ancora Irama, Fulminacci,, Orietta Berti, Willie Peyote. I big Il primissimo nome annunciato da Amadeus (alle prese con qualche guaio con l’ormai ex giurato diGiovani Morgan) è quello del cantautore bresciano: ha all’attivo già sette partecipazioni al festival e una vittoria (era 15 anni fa, nel 2005, e il brano era «Angelo»). Quest’anno...

