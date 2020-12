Paragone demolisce Conte e Di Maio | “Viva i pescatori liberi | ma voi avete fallito”

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo quasi 110 giorni di prigionia, iitaliani sequestrati in Libia tornano finalmente a casa. E questa è certamente una grande notizia, per l’intero Paese, ma per le loro famiglie soprattutto. Ma oltre a festeggiare e celebrare l’evento con tutti crismi del caso, è bene anche tornare a riflettere sul pessimo operato del governo anche in questa drammatica circostanza. Ad alzare la voce è anche il leader di ItalExit, Gianluigiche, commentando la notizia in una diretta Facebook, dice di non volersi piegare al coro del politicamente corretto: “Dihanno agito con troppo ritardo, dimostrando al mondo intero la lentezza e la debolezza del governo italiano. E lo dico anche in questo momento di enorme gioia…”. Continua: “Non possiamo non pensare a quanto dolore ...