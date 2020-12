(Di giovedì 17 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio, noto come "ildei", èper Covid all'età di 69. È stato condannato a 13 ergastoli Il, 69 anni, nato a Potenza il 10 luglio del 1951 e conosciuto come il "Mostro della Liguria" o "delle prostitute", èper Covid nel carcere Due Palazzi di Padova. Condannato a 13 ergastoli per aver commesso 17 omicidi, tra il 1997 e il 1998 in Liguria e nel basso Piemonte, ha terrorizzato l'Italia. "Ildei" I suoi problemi con la giustizia iniziano fin dall'adolescenza, quando viene fermato ...

MediasetTgcom24 : Covid, morto Donato Bilancia, il 'serial killer dei treni' - TgLa7 : #COVID19 : morto Donato Bilancia, serial killer dei treni Condannato a 13 ergastoli, era in carcere a Padova - Corriere : Morto di Covid Donato Bilancia, il più feroce serial killer italiano

