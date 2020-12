La Roma vince 3-1, notte fonda per il Torino (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma (ITALPRESS) – Per il Torino è ancora notte fonda. Nel posticipo della dodicesima giornata, all’Olimpico, i granata non riescono a risollevarsi dal complicato momento e incassano l’ottava sconfitta stagionale contro la Roma. I giallorossi, dopo la cinquina al Bologna, si impongono per 3-1 e agganciano la Juventus al terzo posto con i gol di Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini. Una serata in discesa sin dal 14? per gli uomini di Fonseca, in superiorità numerica grazie alla doppia ammonizione di Singo. Inutili le proteste degli ospiti all’indirizzo del direttore di gara Abisso di Palermo, che reclamano anche per un fallo su Belotti nell’azione che porta la Roma al vantaggio al 27?: Mancini anticipa il Gallo in maniera decisa ma giudicata regolare, Milinkovic-Savic (preferito a Sirigu) ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020)(ITALPRESS) – Per ilè ancora. Nel posticipo della dodicesima giornata, all’Olimpico, i granata non riescono a risollevarsi dal complicato momento e incassano l’ottava sconfitta stagionale contro la. I giallorossi, dopo la cinquina al Bologna, si impongono per 3-1 e agganciano la Juventus al terzo posto con i gol di Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini. Una serata in discesa sin dal 14? per gli uomini di Fonseca, in superiorità numerica grazie alla doppia ammonizione di Singo. Inutili le proteste degli ospiti all’indirizzo del direttore di gara Abisso di Palermo, che reclamano anche per un fallo su Belotti nell’azione che porta laal vantaggio al 27?: Mancini anticipa il Gallo in maniera decisa ma giudicata regolare, Milinkovic-Savic (preferito a Sirigu) ...

borraccino_ : RT @Ginko_21: I HAVE A DREAM: Orietta vince #Sanremo2021, la mandiamo all'ESC vestita da unicorno, stravince anche quello convincendo perfi… - andr3w_mnt : RT @Ginko_21: I HAVE A DREAM: Orietta vince #Sanremo2021, la mandiamo all'ESC vestita da unicorno, stravince anche quello convincendo perfi… - twiSara : RT @Ginko_21: I HAVE A DREAM: Orietta vince #Sanremo2021, la mandiamo all'ESC vestita da unicorno, stravince anche quello convincendo perfi… - Bordnassela : RT @Ginko_21: I HAVE A DREAM: Orietta vince #Sanremo2021, la mandiamo all'ESC vestita da unicorno, stravince anche quello convincendo perfi… - LaMuseP : RT @Ginko_21: I HAVE A DREAM: Orietta vince #Sanremo2021, la mandiamo all'ESC vestita da unicorno, stravince anche quello convincendo perfi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma vince La Roma vince ancora: Torino steso per 3-1 Quotidiano.net La Roma vince ancora: Torino steso per 3-1

Roma, 17 dicembre 2020 - Ancora una vittoria per la Roma: i giallorossi trovano il secondo trionfo consecutivo in campionato battendo per 3-1 il Torino che adesso è in piena crisi. La salvezza diventa ...

PAGELLE di Roma-Torino: Smalling c’è e si vede. Implacabile Mkhitaryan, che pasticcio Pau Lopez

Con il tempo giusto. FONSECA 7. La Roma continua a vincere e il tecnico non sbaglia un colpo. La mossa, imprevedibile fino a qualche ora prima della partita, di schierare Mkhitaryan e non Pedro si ...

Roma, 17 dicembre 2020 - Ancora una vittoria per la Roma: i giallorossi trovano il secondo trionfo consecutivo in campionato battendo per 3-1 il Torino che adesso è in piena crisi. La salvezza diventa ...Con il tempo giusto. FONSECA 7. La Roma continua a vincere e il tecnico non sbaglia un colpo. La mossa, imprevedibile fino a qualche ora prima della partita, di schierare Mkhitaryan e non Pedro si ...