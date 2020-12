La gender equality? “Fa crescere l’azienda” (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – “Quando mi sono iscritta a ingegneria immaginavo solo parzialmente il mio futuro: in realtà è stato molto meglio di come me lo aspettavo”. Chiara Bogo, una laurea in ingegneria meccanica conseguita al Politecnico di Torino e un master in Business Administration alla Bocconi, oggi è direttrice marketing per l’area euromediterranea di Dassault Systèmes, colosso del digitale da ventimila dipendenti di 140 Paesi diversi. “Quello che mi appassiona del mio lavoro è il fatto che le soluzioni software e le tecnologie innovative dell’azienda per cui lavoro vengano utilizzate per ideare, progettare e realizzare soluzioni per migliaia di realtà molto diverse tra loro, dalle multinazionali alle pmi fino alle start up. Io, ogni giorno, ho la possibilità di entrare in contatto con progetti molto affascinanti, che vanno dal velivolo elettrico ai veicoli modulari, dai droni ai robot collaborativi, e persino al gemello virtuale del corpo umano, tutto declinato nel segno dell’innovazione sostenibile”. Lo ha detto a colloquio con DireDonne per l’approfondimento ‘Donne e Scienza’. Leggi su dire (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – “Quando mi sono iscritta a ingegneria immaginavo solo parzialmente il mio futuro: in realtà è stato molto meglio di come me lo aspettavo”. Chiara Bogo, una laurea in ingegneria meccanica conseguita al Politecnico di Torino e un master in Business Administration alla Bocconi, oggi è direttrice marketing per l’area euromediterranea di Dassault Systèmes, colosso del digitale da ventimila dipendenti di 140 Paesi diversi. “Quello che mi appassiona del mio lavoro è il fatto che le soluzioni software e le tecnologie innovative dell’azienda per cui lavoro vengano utilizzate per ideare, progettare e realizzare soluzioni per migliaia di realtà molto diverse tra loro, dalle multinazionali alle pmi fino alle start up. Io, ogni giorno, ho la possibilità di entrare in contatto con progetti molto affascinanti, che vanno dal velivolo elettrico ai veicoli modulari, dai droni ai robot collaborativi, e persino al gemello virtuale del corpo umano, tutto declinato nel segno dell’innovazione sostenibile”. Lo ha detto a colloquio con DireDonne per l’approfondimento ‘Donne e Scienza’.

gian1384 : @ciotolato Sul loro sito hanno tutto ovviamente, molto tutti i gender equality :) - thursday109 : tline vi invito a partecipare a questo evento online su cui ho lavorato: “Museums and Gender Equality” domani alle… - kobbycal09 : @ne_kwasia Gender equality no at) nsuom???? - Sassia674 : RT @chilisummer: Il gender equality nella Chiesa in effetti, mancava - chilisummer : Il gender equality nella Chiesa in effetti, mancava -

Ultime Notizie dalla rete : gender equality La gender equality nella dirigenza dello sport italiano. Nuoto•com Art Gap. Museums and the gender equality global trend

Si intitola “Art Gap. Museums and the gender equality global trend” l’incontro internazionale on line che il Museo Marino Marini di Firenze promuove venerdì 18 dicembre 2020, dalle ore 15:30 alle ore ...

Ungheria, il Parlamento cambia la Costituzione: la famiglia è legale solo se è etero

Amnesty international e le Ong per i diritti civili parlano invece di "giornata nera" per la gender equality e lo Stato di diritto. L'atmosfera era stata segnata poche ore prima da un discorso ...

Si intitola “Art Gap. Museums and the gender equality global trend” l’incontro internazionale on line che il Museo Marino Marini di Firenze promuove venerdì 18 dicembre 2020, dalle ore 15:30 alle ore ...Amnesty international e le Ong per i diritti civili parlano invece di "giornata nera" per la gender equality e lo Stato di diritto. L'atmosfera era stata segnata poche ore prima da un discorso ...