Kobe Bryant, la figlia Vanessa contro la madre: «Dopo il dolore per la morte di Kobe e Gianna, le tue pretese assurde» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vanessa Bryant contro la madre. Non ha finito di piangere la morte imprevista e accidentale del marito, la star del basket Kobe e della figlia maggiore Gianna, 13 anni, avvenuta il 26 gennaio 2020,... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020)la. Non ha finito di piangere laimprevista e accidentale del marito, la star del baskete dellamaggiore, 13 anni, avvenuta il 26 gennaio 2020,...

zazoomblog : Kobe Bryant la figlia Vanessa contro la madre: «Dopo il dolore per la morte di Kobe e Gianna le tue pretese assurde… - Gazzettino : Kobe Bryant, la figlia Vanessa contro la madre: «Dopo il dolore per la morte di Kobe e Gianna, le tue pretese assur… - magicaGrmente22 : Kobe Bryant, la figlia Vanessa contro la madre: «Dopo il dolore per la morte di Kobe e Gianna, le tue pretese ass... - leggoit : Vanessa Bryant contro la madre: «Dopo il dolore per la morte di Kobe e Gianna, le tue pretese assurde» - BomGiova : ma si dai ci sta un #terremoto per finire l'anno 2020. Alluvioni, San Gennaro, Maradona, Proietti, Paolo Rosssi, Ez… -