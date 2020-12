Kanté: “Se non fossi diventato calciatore avrei fatto il contabile. L’idolo d’infanzia? Ronaldo” (Di giovedì 17 dicembre 2020) N’Golo Kanté, mediano del Chelsea e della Nazionale francese, è stato intervistato dai canali ufficiali della Federazione transalpina. Questi i passaggi salienti: “Il mio idolo d’infanzia? Ronaldo, il brasiliano. Mettevo un dvd con i suoi gol sul computer e lo guardavo in continuazione. Quando sono apparse piattaforme come Dailymotion e Youtube mi piaceva vedere i suoi gesti tecnici, la sua facilità di gioco. È un giocatore che apprezzo molto, insieme a Maradona. Cosa avrei fatto se non fossi stato un calciatore? Ho studiato ragioneria, quindi avrei continuato gli studi e sarei diventato contabile. Ho messo da parte gli studi e sono entrato nella prima squadra del Boulogne a 21 anni” . Foto: Independent L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) N’Golo, mediano del Chelsea e della Nazionale francese, è stato intervistato dai canali ufficiali della Federazione transalpina. Questi i passaggi salienti: “Il mio idolo, il brasiliano. Mettevo un dvd con i suoi gol sul computer e lo guardavo in continuazione. Quando sono apparse piattaforme come Dailymotion e Youtube mi piaceva vedere i suoi gesti tecnici, la sua facilità di gioco. È un giocatore che apprezzo molto, insieme a Maradona. Cosase nonstato un? Ho studiato ragioneria, quindicontinuato gli studi e sarei. Ho messo da parte gli studi e sono entrato nella prima squadra del Boulogne a 21 anni” . Foto: Independent L'articolo ...

