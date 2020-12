‘Il Coraggio dei Bambini’, da Aversa al ‘Santobono’ per donare sangue e giochi ai bambini (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione “Il Coraggio dei bambini“, all’insegna dell’hashtag insiemecelapossiamofare, scende in campo per concretizzare gesti di solidarieta? e beneficenza. L’associazione di Aversa, fondata da genitori di bambini malati oncologici per aiutare la ricerca scientifica nel campo dei tumori cerebrali infantili, ha annunciato pubblicamente – chiedendo un’ampia adesione – l’organizzazione di tre pullman per favorire delle donazioni di sangue presso l’ospedale pediatrico Santobono-Pousillipon di Napoli che ne ha una estrema necessita?. La data fissata per la speciale trasferta e? il prossimo sabato 19 dicembre, quando appunto dalla citta? normanna partira? un autobus alla volta del capoluogo campano per compiere “un piccolo grande gesto d’amore”. In realta? l’appello lanciato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione “Ildei“, all’insegna dell’hashtag insiemecelapossiamofare, scende in campo per concretizzare gesti di solidarieta? e beneficenza. L’associazione di, fondata da genitori dimalati oncologici per aiutare la ricerca scientifica nel campo dei tumori cerebrali infantili, ha annunciato pubblicamente – chiedendo un’ampia adesione – l’organizzazione di tre pullman per favorire delle donazioni dipresso l’ospedale pediatrico Santobono-Pousillipon di Napoli che ne ha una estrema necessita?. La data fissata per la speciale trasferta e? il prossimo sabato 19 dicembre, quando appunto dalla citta? normanna partira? un autobus alla volta del capoluogo campano per compiere “un piccolo grande gesto d’amore”. In realta? l’appello lanciato ...

