Emmanuel Macron positivo al coronavirus

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo comunica ufficialmente l'Eliseo. Ha sintomi. Si isolerà per sette giorni e continuerà a lavorare e ad assicurare le sue attività a distanza. Il virus corre in Francia

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il premier spagnolo Pedro Sanchez si è messo in autoisolamento fino al 24 dicembre dopo aver saputo della positività al coronavirus del presidente francese Emmanuel Macron con ...Il presidente francese, Emmanuel Macron, è risultato positivo al coronavirus e quindi, ha fatto sapere l'Eliseo, seguendo le indicazioni sanitarie in vigore in Francia e applicabili a tutti, si ...