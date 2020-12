El Cid è un Game of Thrones senza draghi ma con una grande storia epica

Leggi su wired

(Di giovedì 17 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v= h4Yxx3Li1k Arriva dal 18 dicembre su Amazon Prime Video una nuova e ambiziosa produzione spagnola intitolata El Cid. Tratta da El Cid Campeador, il componimento eroico medievale che è diventato il poema nazionale dell’intera Spagna, questa serie si concentra proprio sulle gesta del condottiero Rodrigo Diaz de Vivar, detto Ruy, che ha il volto di Jaime Lorente, attore divenuto famoso per i suoi ruoli in Elite ma soprattutto ne La casa di carta. I cinque episodi di questa prima stagione raccontano le vicende di Ruy prima che in guerra assuma il soprannome di Campeador, ovvero di maestro del campo di battaglia. Lo vediamo infatti dopo che, orfano, viene accolto da re Ferdinando alla corte di León, dove da umile paggio si fa notare per il suo coraggio, la sua sfrontatezza e per le sue abilità in battaglia. La serie è ambientata nell’XI secolo, uno dei ...