Donato Bilancia | morto il serial killer che ha ispirato i film di Argento e Soavi

(Di giovedì 17 dicembre 2020)per Covid il 17 dicembre 2020: il celebreavevaalcunidi Michelee Darioper Covid il 17 dicembre 2020. Il celebreavevaalcunidi Michelee di Dario. I delitti attribuiti asono avvenuti tra il 1997 e il 1998 tra la Liguria e il Piemonte. L'uomo stava scontando una condanna a 13 ergastoli per 17 omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio. Celebri erano i suoi soprannomi "il mostro dei treni" e "il...

MediasetTgcom24 : Covid, morto Donato Bilancia, il 'serial killer dei treni' - Corriere : Morto di Covid Donato Bilancia, il più feroce serial killer italiano - TgLa7 : #COVID19 : morto Donato Bilancia, serial killer dei treni Condannato a 13 ergastoli, era in carcere a Padova - aldi_pietro : @FiliniRag @GianniVEVO2021 RIP? Ma lo sai chi è Donato Bilancia? - Destradipopolo : MORTO DI #Covid_19 IL SERIAL KILLER DONATO BILANCIA, ERA CONDANNATO A 13 ERGASTOLI ARRESTATO NEL 1998 ERA ACCUSATO… -

Ultime Notizie dalla rete : Donato Bilancia

StampaDonato Bilancia, serial killer condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e 16 anni per un tentato omicidio, è morto per Covid al carcere Due Palazzidi Padova. I delitti attribuiti a Bila ...Donato Bilancia è morto per Covid il 17 dicembre 2020: il celebre serial killer aveva ispirato alcuni film di Michele Soavi e Dario Argento Donato Bilancia è morto per Covid il 17 dicembre 2020. Il ce ...