Covid e scuola, D'Amore (Asl Napoli2): "Imprudente riaprire a gennaio" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "I numeri del contagio si sono enormemente ridotti. Da 1200 contagiati al giorno a 150. Lavoriamo meglio e riusciamo a fare il contact di queste persone". Lo ha dichiarato il direttore generale Asl Napoli 2 Antonio D'Amore intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Decisioni per il Natale: "La curva si è ridotta ma bisogna stare attenti perché il pericolo non è scampato. Vedere le immagini dello scorso weekend fa male per tutti gli operatori che da marzo lavorano senza interruzione. A volte noi italiani siamo bravi a non decidere con soluzioni che non sono né carne né pesce. Se dobbiamo ridurre un contagio e dobbiamo iniziare il piano della vaccinazione bisogna prendere precauzioni. Di fronte a decisioni non nostre perché noi siamo solo degli esecutori, a volte si resta ...

