Claudia Ruggeri “vertiginosa” e scollata | “Dove ho la testa?”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Un’esplosiva. La showgirl ha fatto venire le vertigini ai fan con uno scatto da capogiro: scollatura esagerataha infuocato i social con un post sensuali dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

zazoomblog : Claudia Ruggeri cambio look impressionante: ancora più sensuale – FOTO - #Claudia #Ruggeri #cambio -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Ruggeri

Yeslife

Claudia Ruggeri è più bella che mai, la nota influencer posta una sua foto su Instagram dove si mostra senza trucco e in pigiama, la scatto piace ai fan.Claudia Ruggeri si mette in evidenza attraverso il suo profilo Instagram, ma questa volta in maniera decisamente diversa dal solito. Scopriamo il post ...