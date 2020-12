Chi è Cecilia Capriotti, nuova concorrente del GF Vip 5 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nata nel 1976 ad Ascoli Piceno, Cecilia Capriotti mosse i primi passi nello showbiz classificandosi quarta a Miss Italia 2000. Il primo a scommettere su di lei fu Lele Mora, che colpito dalla sua avvenenza la mise sotto contratto nella sua agenzia. La carriera della showgirl iniziò nel 2004 come valletta a Dribbling passando nel 2005 a La Vita in Diretta. Nel 2008 debuttò al cinema nel film No problem con Giorgio Panariello e Sergio Rubini, nel 2010 partecipò a Ballando con le stelle in coppia con Samuel Peron. Uno dei suoi ruoli più celebri fu quello di Ada nella pellicola di Woody Allen To Rome with love.Nel 2007 Cecilia Capriotti fu iscritta nel registro degli indagati dal magistrato Henry John Woodcock nell’ambito dell’inchiesta Vallettopoli per una presunta estorsione ai danni dal calciatore Francesco Coco. Nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nata nel 1976 ad Ascoli Piceno,mosse i primi passi nello showbiz classificandosi quarta a Miss Italia 2000. Il primo a scommettere su di lei fu Lele Mora, che colpito dalla sua avvenenza la mise sotto contratto nella sua agenzia. La carriera della showgirl iniziò nel 2004 come valletta a Dribbling passando nel 2005 a La Vita in Diretta. Nel 2008 debuttò al cinema nel film No problem con Giorgio Panariello e Sergio Rubini, nel 2010 partecipò a Ballando con le stelle in coppia con Samuel Peron. Uno dei suoi ruoli più celebri fu quello di Ada nella pellicola di Woody Allen To Rome with love.Nel 2007fu iscritta nel registro degli indagati dal magistrato Henry John Woodcock nell’ambito dell’inchiesta Vallettopoli per una presunta estorsione ai danni dal calciatore Francesco Coco. Nel ...

