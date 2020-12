Twitter 'spegne' Periscope. "Mantenerlo costa troppo" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'app mobile per le dirette online acquisita dal microblog nel 2015 e divenuta ormai obsoleta e dai costi insostenibili Leggi su repubblica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'app mobile per le dirette online acquisita dal microblog nel 2015 e divenuta ormai obsoleta e dai costi insostenibili

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Francesco 'Ciccio' #Graziani! L'attaccante Campione del Mondo nel 1982 spegne 6?8? candeline… - Paula___b : Mia suocera ha scoperto Alexa e le sembra una cosa surreale, da genio del male, quasi avessimo un alieno in casa. O… - vasiliu_sorina : @Ruggie7414 Dall'amicizia nasce l'amore. L'attrazione sessuale è un fiammifero che arde e pian piano si spegne.… - s_gnoffo : Chi spegne 84 candeline oggi? @Pontifex_it #alfiePunt - parabataill : Vi giuro che io non so spiegare la reazione che ho avuto leggendo Alastair che SPEGNE Charles, e successivamente Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter spegne Twitter 'spegne' Periscope. "Mantenerlo costa troppo" La Repubblica