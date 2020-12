Tommaso Zorzi, a Mattino 5 svelata una notizia bomba: “Era fidanzato con un modello e…” (VIDEO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella puntata del 15 dicembre di Mattino 5, l’opinionista Biagio D’Anelli ha sganciato una notizia bomba su Tommaso Zorzi. Nello specifico, il protagonista ha dichiarato di essere in possesso di prove che testimonierebbero il fatto che il gieffino abbia una relazione in sospeso con un uomo molto affascinante. Biagio ha raccontato che, presto, verranno rese pubbliche anche le foto di questa relazione, pertanto, sembra che la cosa sia alquanto sicura. Andiamo a vedere tutto quello che è emerso e per quale ragione sarebbe finita. Lo scoop di Biagio D’Anelli a Mattino 5 A Mattino 5, come ogni martedì, si è discusso anche di Grande Fratello e tra i protagonisti tirati in ballo c’è stato anche Tommaso Zorzi. Biagio D’Anelli, infatti, ha ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella puntata del 15 dicembre di5, l’opinionista Biagio D’Anelli ha sganciato unasu. Nello specifico, il protagonista ha dichiarato di essere in possesso di prove che testimonierebbero il fatto che il gieffino abbia una relazione in sospeso con un uomo molto affascinante. Biagio ha raccontato che, presto, verranno rese pubbliche anche le foto di questa relazione, pertanto, sembra che la cosa sia alquanto sicura. Andiamo a vedere tutto quello che è emerso e per quale ragione sarebbe finita. Lo scoop di Biagio D’Anelli a5 A5, come ogni martedì, si è discusso anche di Grande Fratello e tra i protagonisti tirati in ballo c’è stato anche. Biagio D’Anelli, infatti, ha ...

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - quitemisshome_ : tommaso zorzi ma c’è una cosa che non sai fare? chiedo eh #GFVIP - AdoroPotenteTZ : Per televendite ed intrattenimento per feste di compleanno, signori e signore Tommaso Zorzi #gfvip - Gresy73 : RT @BITCHYFit: Tommaso Zorzi svela il vero motivo per cui ha nominato Stefania Orlando - spenceremilys : la boy squad diretta da Tommaso Zorzi? TOP #GFVIP -