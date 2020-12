Tom Cruise incidente sul set: la furia dell’attore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tom Cruise è tra i pochi attori, star internazionali, che nonostante l’emergenza Coronavirus è tornato sul set. L’artista da mesi si trova in Europa per girare Mission Impossible 7, film molto atteso e seguito dai tantissimi fan che ne aspettano con fermento, appunto, il settimo episodio. Dirigente e molto scrupoloso in merito alla regole concernenti il Covid, Tom Cruise ha reagito in modo furioso ad una violazione basilare dettata per limitare il contagio: la distanza di sicurezza. Attualmente a Londra, dopo essere stato a Roma e a Venezia, onorando con estrema disponibilità i fan italiani, Tom Cruise si è trovato davanti una scena che lo ha mandato su tutte le furie e che avrebbe preferito non vedere. A riportare la notizia il magazine Sun a cui sono state inviate in modo anonimo dei video dell’accaduto. Ma cosa è successo? ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tomè tra i pochi attori, star internazionali, che nonostante l’emergenza Coronavirus è tornato sul set. L’artista da mesi si trova in Europa per girare Mission Impossible 7, film molto atteso e seguito dai tantissimi fan che ne aspettano con fermento, appunto, il settimo episodio. Dirigente e molto scrupoloso in merito alla regole concernenti il Covid, Tomha reagito in modo furioso ad una violazione basilare dettata per limitare il contagio: la distanza di sicurezza. Attualmente a Londra, dopo essere stato a Roma e a Venezia, onorando con estrema disponibilità i fan italiani, Tomsi è trovato davanti una scena che lo ha mandato su tutte le furie e che avrebbe preferito non vedere. A riportare la notizia il magazine Sun a cui sono state inviate in modo anonimo dei video dell’accaduto. Ma cosa è successo? ...

