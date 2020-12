“Si sposa con la sua valigetta perché ama gli oggetti”: notizia fake. Ma l’oggettofilia esiste davvero: ecco i casi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mamma, ho sposato una valigetta. L’impossibile storia d’amore convogliata a nozze, tra una ragazza e un oggetto, la valigetta appunto, arriva dalla Russia. Quindi con enorme beneficio di inventario. È una fake? Non è una fake? La pubblica il Mirror, uno dei tabloid più pettegoli e scandalistici al mondo. Quindi, magari, può pure essere una bufala, ma facciamo un passo alla volta. Difficile stabilire se questa ragazza che in diverse foto sul quotidiano britannico appare abbracciata alla sua valigetta, a suo marito insomma, sia un’attrice o non lo sia. Secondo il Mirror si chiama Rain Gordon (nome non proprio moscovita, per dire). Di lei non v’è traccia in alcun social media. La ragazza, che sostiene di essere un’insegnante delle scuole elementari, afferma di aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mamma, hoto una. L’impossibile storia d’amore convogliata a nozze, tra una ragazza e un oggetto, laappunto, arriva dalla Russia. Quindi con enorme beneficio di inventario. È una? Non è una? La pubblica il Mirror, uno dei tabloid più pettegoli e scandalistici al mondo. Quindi, magari, può pure essere una bufala, ma facciamo un passo alla volta. Difficile stabilire se questa ragazza che in diverse foto sul quotidiano britannico appare abbracciata alla sua, a suo marito insomma, sia un’attrice o non lo sia. Secondo il Mirror si chiama Rain Gordon (nome non proprio moscovita, per dire). Di lei non v’è traccia in alcun social media. La ragazza, che sostiene di essere un’insegnante delle scuole elementari, afferma di aver ...

