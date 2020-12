Schneider Electric è Vendor Champion nel report Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Stezzano, 16 dicembre 2020) - • APC™ by Schneider Electric è Vendor Champion per la gestione del canale nei mercati EMEA secondo il report annuale di Canalys • I “Champion” sono le aziende che migliorano anno su anno la loro già consolidata Leadership nei servizi offerti al canale • E' il secondo anno consecutivo in cui APC riceve questo titolo; condivide questo risultato con i suoi Alliance Partner Lenovo e HPE Stezzano (BG), 16 dicembre 2020 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione e automazione dell'energia, ha ottenuto il titolo di “Vendor Champion” nel report ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Stezzano, 16 dicembre) - • APC™ byper la gestione del canale nei mercatisecondo ilannuale di• I “” sono le aziende che migliorano anno su anno la loro già consolidatanei servizi offerti al canale • E' il secondo anno consecutivo in cui APC riceve questo titolo; condivide questo risultato con i suoi Alliance Partner Lenovo e HPE Stezzano (BG), 16 dicembre, leader nella trasformazione digitale della gestione e automazione dell'energia, ha ottenuto il titolo di “” nel...

meccanica_plus : RT @SchneiderItalia: Una doppia transizione, digitale ed energetica. Un potenziale di innovazione abilitato dalla connettività e nuovi mode… - FellerAg : Pragma multi Distributori di qualità per distribuzione elettrica, sistemi multimediali e automazione domestica. Mas… - SchneiderItalia : Una doppia transizione, digitale ed energetica. Un potenziale di innovazione abilitato dalla connettività e nuovi m… - cba7d1ac857e46b : RT @SchneiderItalia: Scopri i contenuti del nostro #SmartManufacturing virtual event: ora sono disponibili #ondemand, per capire come sfrut… - SchneiderItalia : Scopri tutte le nostre soluzioni per lo #smartmanufacturing, trend, tecnologie e competenze chiave per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Schneider Electric Schneider Electric è Vendor Champion nel report Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020 Adnkronos Schneider Electric è Vendor Champion nel report Canalys Channel Leadership Matrix EMEA 2020

E' il secondo anno consecutivo in cui APC riceve questo titolo; condivide questo risultato con i suoi Alliance Partner Lenovo e HPE Stezzano (BG), 16 dicembre 2020 – Schneider Electric, leader nella ...

STM e Schneider Electric collaborano per la Carbon Neutrality e lo sviluppo congiunto di soluzioni ad alta efficienza energetica

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha scelto Schneider Electric come partner strategico per supportare il suo obiettivo ...

E' il secondo anno consecutivo in cui APC riceve questo titolo; condivide questo risultato con i suoi Alliance Partner Lenovo e HPE Stezzano (BG), 16 dicembre 2020 – Schneider Electric, leader nella ...STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha scelto Schneider Electric come partner strategico per supportare il suo obiettivo ...