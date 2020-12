Scacco alla camorra, manette ai polsi per 21 persone: arresti anche a Giugliano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato 21 persone in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. Gli arrestati, vicini al gruppo camorristico facente capo a MASCITELLI Bruno “O’ Canotto” (già ritenuto contiguo al clan SARNO, operante L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato 21in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. Gli arrestati, vicini al gruppo camorristico facente capo a MASCITELLI Bruno “O’ Canotto” (già ritenuto contiguo al clan SARNO, operante L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Scacco ai trafficanti, blitz dei carabinieri: 20 arresti

