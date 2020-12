San Gennaro, il sangue resta ancora solido: “Si è infastidito dopo la iattura di De Luca per il 2021” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La notizia è rimbalzata subito sui social dopo la messa delle 9. La malaugurante notizia è stata data all’abate della Cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio: “Per ora il miracolo non si è rinnovato. Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte il sangue era solido e rimane assolutamente solido“. Mi metto in contatto subito con autorevole rappresentante della Delegazione di San Gennaro (mi chiede e io rispetto il suo anonimato): “Il distanziamento sociale non ci impedisce di essere molto vicini l’uno con l’altro nella preghiera”. ancora un grumo duro e compatto di colore tendente al marroncino, alla messa delle 12. Adesso si spera nell’ultima “santa” invocazione, quella della 18.30, che sarà anche l’ultima messa celebrata dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La notizia è rimbalzata subito sui socialla messa delle 9. La malaugurante notizia è stata data all’abate della Cappella di Sandel Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio: “Per ora il miracolo non si è rinnovato. Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte ilerae rimane assolutamente“. Mi metto in contatto subito con autorevole rappresentante della Delegazione di San(mi chiede e io rispetto il suo anonimato): “Il distanziamento sociale non ci impedisce di essere molto vicini l’uno con l’altro nella preghiera”.un grumo duro e compatto di colore tendente al marroncino, alla messa delle 12. Adesso si spera nell’ultima “santa” invocazione, quella della 18.30, che sarà anche l’ultima messa celebrata dal ...

