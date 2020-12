Roma | padre accoltella i due figli dopo un litigio | arrestato

Leggi su chenews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il tragico epilogo in zona San Lorenzo a, dove undi famiglia hato iunfuribondo. Litiga con ie successivamente li haentrambi, uno sul fianco ed uno al torace. Questa la tragica vicenda avvenuta a, nel quartiere periferico di San Lorenzo, in un’abitazione del famoso quartiere universitariono, conosciuto per la movida e la posizione quasi centrale, tra la Stazione Termini, Porta Maggiore e la Nomentana. Un triste epilogo di un’ennesima lite casalinga finita nel modo peggiore possibile. L’uomo di 75 anni è statocon l’accusa di tentato pluriomicidio aggravato. Secondo quanto si apprende l’anziano ...