Riapertura stadi, il virologo Pregliasco: «Se ne parla nel prossimo campionato» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato della situazione relativa alla Riapertura degli stadi. Ecco le dichiarazioni sul tema Fabrizio Pregliasco, virologo del Galeazzi di Milano, ha parlato a Radio Kiss Kiss della questione relativa alla Riapertura degli stadi. Ecco le sue dichiarazioni. «Se ne parla a settembre mi sa. Abbiamo perso il controllo della diffusione della malattia, ora con le restrizioni riusciamo a mitigarla, ridurre la diffusione e gestire quanto possibile al meglio i pazienti. Proprio per evitare la pressione sulle nostre strutture ospedaliere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) IlFabriziohato della situazione relativa alladegli. Ecco le dichiarazioni sul tema Fabriziodel Galeazzi di Milano, hato a Radio Kiss Kiss della questione relativa alladegli. Ecco le sue dichiarazioni. «Se nea settembre mi sa. Abbiamo perso il controllo della diffusione della malattia, ora con le restrizioni riusciamo a mitigarla, ridurre la diffusione e gestire quanto possibile al meglio i pazienti. Proprio per evitare la pressione sulle nostre strutture ospedaliere». Leggi su Calcionews24.com

