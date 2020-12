Questa foto non è stata scattata durante le Olimpiadi di Londra (e la Covid-19 non c’entra) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 14 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra delle persone in cerchio attorno ad un allestimento scenico. I soggetti indossano dei costumi rosa e al centro è presente una pedana tonda con sopra disegnato un fiore. La foto è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Presentazione Olimpiadi di Londra 2012 , ecco al centro del rituale il nostro amato fiorellino simbolo massonico che ci dovrebbe salvare…». Il riferimento è al simbolo scelto in Italia – un fiore, appunto – per la campagna di vaccinazione contro il nuovo coronavirus che dovrebbe partire nelle prossime settimane. La notizia riportata nel post oggetto della nostra verifica è falsa e la foto è stata modificata. Lo scatto in realtà non mostra un ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 14 dicembre 2020 su Facebook èpubblicata un’immagine che mostra delle persone in cerchio attorno ad un allestimento scenico. I soggetti indossano dei costumi rosa e al centro è presente una pedana tonda con sopra disegnato un fiore. Laè accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Presentazionedi2012 , ecco al centro del rituale il nostro amato fiorellino simbolo massonico che ci dovrebbe salvare…». Il riferimento è al simbolo scelto in Italia – un fiore, appunto – per la campagna di vaccinazione contro il nuovo coronavirus che dovrebbe partire nelle prossime settimane. La notizia riportata nel post oggetto della nostra verifica è falsa e lamodificata. Lo scatto in realtà non mostra un ...

