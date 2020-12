Polizia Locale trae in salvo due donne nel Tevere (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – Intorno alle 20 di ieri sera una pattuglia del Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale , mentre era intenta nel pattugliamento delle golene del fiume Tevere, ha scorto in acqua due donne, di 63 e 66 anni, che, a bordo di una canoa, chiedevano aiuto. La canoa sui si trovavano a bordo si era incagliata a un grosso albero affiorante dall’acqua.. Prontamente gli agenti, presa una cima si sono attivati per raggiungerle e metterle in sicurezza. Dopo vari tentativi sono riusciti a disincagliare la canoa per poi trascinarla fino alla riva, in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale, è stato possibile impedire che le donne venissero trascinate dalla corrente, con il concreto rischio di finire nelle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – Intorno alle 20 di ieri sera una pattuglia del Reparto Tutela Fluviale della, mentre era intenta nel pattugliamento delle golene del fiume, ha scorto in acqua due, di 63 e 66 anni, che, a bordo di una canoa, chiedevano aiuto. La canoa sui si trovavano a bordo si era incagliata a un grosso albero affiorante dall’acqua.. Prontamente gli agenti, presa una cima si sono attivati per raggiungerle e metterle in sicurezza. Dopo vari tentativi sono riusciti a disincagliare la canoa per poi trascinarla fino alla riva, in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Grazie al tempestivo intervento della, è stato possibile impedire che levenissero trascinate dalla corrente, con il concreto rischio di finire nelle ...

