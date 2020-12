Pensioni gennaio 2021, ufficializzato il calendario: le date dei pagamenti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nelle scorse ore è stato ufficializzato il calendario dei pagamenti delle Pensioni di gennaio 2021: ecco le date in cui ritirare l’assegno. Sin dal marzo scorso, per evitare che si generassero lunghe code e assembramenti nel giorno del ritiro della pensione, la Protezione Civile ed il governo hanno stabilito d’accordo con l’Inps un pagamento scaglionato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nelle scorse ore è statoildeidelledi: ecco lein cui ritirare l’assegno. Sin dal marzo scorso, per evitare che si generassero lunghe code e assembramenti nel giorno del ritiro della pensione, la Protezione Civile ed il governo hanno stabilito d’accordo con l’Inps un pagamento scaglionato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TheItalianTimes : Arrivata la comunicazione ufficiale: le #pensioni di gennaio e febbraio saranno pagate in anticipo. Le ultime notiz… - CattaneoMirco : RT @counterchoir: 'Necessità di un nuovo scostamento a gennaio conferma l'incompetenza del Ministro dell'Economia e non dà una prospettiva… - counterchoir : 'Necessità di un nuovo scostamento a gennaio conferma l'incompetenza del Ministro dell'Economia e non dà una prospe… - zazoomblog : Pensioni pagate in anticipo per gennaio e febbraio 2021: date e disposizioni - #Pensioni #pagate #anticipo… - QuotidianPost : Pensioni pagate in anticipo per gennaio e febbraio 2021: date e disposizioni -