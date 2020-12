Morata, il colpo di tacco è peggio di quello di Balotelli poi cacciato da Mancini (video) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il popolo juventino inorridito da Morata per il gol fallito contro l'Atalanta nel tentativo goffo di colpire di tacco. Sui social è scattato l'umorismo e molti hanno ricordato Balotelli che fece un tacco simile a quello di Morata. Ma durante una amichevole in Usa quando era al City. Mancini si incazzo tantissimo e lo sostituì immediatamente. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il popolo juventino inorridito daper il gol fallito contro l'Atalanta nel tentativo goffo di colpire di. Sui social è scattato l'umorismo e molti hanno ricordatoche fece unsimile adi. Ma durante una amichevole in Usa quando era al City.si incazzo tantissimo e lo sostituì immediatamente. ITA Sport Press.

calciotoday_it : ??Errore colossale di Alvaro #Morata ?L'attaccante spagnolo si divora un gol di tacco ???Il video #Juventus… - ItaSportPress : Morata, il colpo di tacco è peggio di quello di Balotelli poi cacciato da Mancini (video) - - ossob_ : Ronny ma perché hai insegnato a Morata il colpo di tacco? #JuveAtalanta #morata - AirJordan185 : Morata è riuscito a commettere tre errori in una sola azione. Prima decidendo di non tirare in porta, poi passandol… - la_stordita : @lucadg75 Hai presente Mariobalo col city che fa il colpo di tacco e Mancini a breve lo mena? Ecco, Morata ha fatto uguale... -