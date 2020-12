Monte Paschi: riflettori su cda, aumento di capitale, attesi 3-4.000 esuberi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Cda di Mps che si prepara a varare un aumento di capitale intorno ai 2-2,5 miliardi di euro. Il board dell'Istituto bancario senese esaminerà nel dettaglio la proposta di piano dell'ad Guido Bastianini Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Cda di Mps che si prepara a varare undiintorno ai 2-2,5 miliardi di euro. Il board dell'Istituto bancario senese esaminerà nel dettaglio la proposta di piano dell'ad Guido Bastianini

SIENA – Riflettori puntati sul Cda di Mps che si prepara a varare un aumento di capitale intorno ai 2-2,5 miliardi di euro. Domani il board dell’Istituto bancario senese esaminerà nel dettaglio la ...

Banca Monte Paschi amplia le perdite verso il close, sulla scia degli ultimi rumor e alla vigilia del nuovo piano strategico. Ecco cosa aspettarsi.

