LIVE Virtus Bologna-Anversa 13-8, EuroCup in DIRETTA: padroni di casa subito davanti. Weems trascina i suoi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 Adams e Faye vanno a bersaglio: squadre ancora legate in clinch, per usare un termine pugilistico. 13-12 Faye e Branch: due canestri in fila per i belgi, che tornano a -1. Timeout Djordjevic. 13-8 Adams con un canestro di pura esplosività. Partita che si è un attimo impantanata a cinque minuti dalla fine del primo periodo. 11-8 Weems appoggia al vetro, in campo aperto: canestro. 9-8 Botta e risposta: Markovic da una parte, Kesteloot dall’altra. Distanze inalterate. 7-6 In un attimo Anversa torna sotto: Van Den Eynde da due, poi Kesteloot da tre. Gli ospiti tornano sotto. 7-1 Triplaaaaaaa di Ricci. Virtus subito a +6. 4-1 Tiro libero di Faye, che fa 1/2 dalla lunetta, mentre dall’altra parte Tessitori va a canestro in maniera ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-14 Adams e Faye vanno a bersaglio: squadre ancora legate in clinch, per usare un termine pugilistico. 13-12 Faye e Branch: due canestri in fila per i belgi, che tornano a -1. Timeout Djordjevic. 13-8 Adams con un canestro di pura esplosività. Partita che si è un attimo impantanata a cinque minuti dalla fine del primo periodo. 11-8appoggia al vetro, in campo aperto: canestro. 9-8 Botta e risposta: Markovic da una parte, Kesteloot dall’altra. Distanze inalterate. 7-6 In un attimotorna sotto: Van Den Eynde da due, poi Kesteloot da tre. Gli ospiti tornano sotto. 7-1 Triplaaaaaaa di Ricci.a +6. 4-1 Tiro libero di Faye, che fa 1/2 dalla lunetta, mentre dall’altra parte Tessitori va a canestro in maniera ...

