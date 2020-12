La stangata del Fisco sul cibo da asporto | ancora una brutta sorpresa per bar e ristoranti

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempi duri, anzi durissimi per i ristoratori dell’Italia giallorossa. Costretti a fare i conti con le costrizioni imposte dal governo per limitare il rischio di contagi, con gli aiuti che arrivano tardi e non a tutti. E ora anche con unspietato che ha deciso di non applicare l’Iva agevolata al 10% per ildao quelli consegnati. Una cena ordinata a domicilio, anche con il supporto di una delle tante app disponibili, andrà incontro a una tassazione simile a quella delle merci, in alcuni casi con aliquota ordinaria al 22%. Non proprio il regalo di Natale che tanti commercianti speravano di trovare sotto l’albero. La notizia arriva da Euretkne.info, che ha dato conto di una risposta arrivata direttamente dall’Agenzia delle Entrate in merito a una richiesta di chiarimento: per il, la cessione di ...