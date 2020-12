(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Trenella provincia di Bari per sventare un traffico dipedo-pornografiche diffuse attraverso le chat di. Un'operazionepostale che si inserisce in un'...

baritoday : Immagini pedopornografiche via WhatsApp e Telegram: blitz della polizia nel Barese, scattano denunce e sequestri… -

Ultime Notizie dalla rete : Immagini pedopornografiche

Sfruttavano canali Telegram e gruppi Whatsapp per scambiarsi materiale pedopornografico con violenze anche su neonati. La prevenzione e il contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori sulla Rete è ...Come emerso dalle indagini dei gruppi individuati dagli investigatori alcuni si configuravano come vere e proprie associazioni per delinquere, al cui ...