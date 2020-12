“Il tampone solidale”: a Napoli l’iniziativa dei Farmacisti attivi sul territorio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si terrà a Napoli l’iniziativa organizzata dai Farmacisti attivi sul territorio Al via l’iniziativa “Il tampone solidale”, la manifestazione si terrà domenica 20 dicembre 2020 presso Piazza Municipio a Napoli dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Si tratta di un’iniziativa organizzata da “Farmacisti attivi sul territorio” del dottor Pietro Carraturo. Lo scopo di questa iniziativa “Il tampone solidale” è quello di sensibilizzare tutti i cittadini di fronte a questa crisi mondiale e di rispettare i bisogni legati alla salute del prossimo. l’iniziativa l’iniziativa pone al centro la crisi covid e il conseguente disagio che i ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si terrà aorganizzata daisulAl via“Il”, la manifestazione si terrà domenica 20 dicembre 2020 presso Piazza Municipio adalle ore 9:00 alle ore 13:00. Si tratta di un’iniziativa organizzata da “sul” del dottor Pietro Carraturo. Lo scopo di questa iniziativa “Il” è quello di sensibilizzare tutti i cittadini di fronte a questa crisi mondiale e di rispettare i bisogni legati alla salute del prossimo.pone al centro la crisi covid e il conseguente disagio che i ...

