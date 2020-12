Honor Watch ES è l’orologio da regalare ora: monitora la saturazione di ossigeno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il momento perfetto per regalare Honor Watch ES è questo. Non soltanto perché è uno dei regali di Natale 2020 più belli e tecnologici, sani e divertenti, che si può fare e ricevere. Ma perché è dotato di una funzione (tra le tante che lo caratterizzano), indispensabile in questo momento storico di pandemia. l’orologio Honor Watch ES permette, infatti, tramite lo SpO2 Monitor di rilevare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue. Un parametro importantissimo, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Ma i suoi influssi benefici sulla nostra salute non finiscono qui. Basta metterlo al polso ( e parlo per esperienza personale…) per ritrovarsi a monitorare la qualità del proprio sonno (grazie allo Sleep Monitor). A far caso alle ... Leggi su amica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il momento perfetto perES è questo. Non soltanto perché è uno dei regali di Natale 2020 più belli e tecnologici, sani e divertenti, che si può fare e ricevere. Ma perché è dotato di una funzione (tra le tante che lo caratterizzano), indispensabile in questo momento storico di pandemia.ES permette, infatti, tramite lo SpO2 Monitor di rilevare i livelli didinel sangue. Un parametro importantissimo, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Ma i suoi influssi benefici sulla nostra salute non finiscono qui. Basta metterlo al polso ( e parlo per esperienza personale…) per ritrovarsi are la qualità del proprio sonno (grazie allo Sleep Monitor). A far caso alle ...

geeklinkit : In queste ore tre wearable stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti e si tratta delle cuffie true wireless Huawei F… - Rosykira : Da' un'occhiata a 'HONOR Band 5 Activity Tracker, Uomo Donna Smartwatch Orologio Fitness Cardiofrequenzimetro da Po… - CauduroGabriele : #HuaweiWatchGT2Pro Recensione Design Ottimizzato, Software migliorato #Huawei alza l'asticella ancora più in alto.… - Scontiamolo : IN SCONTO: HONOR Watch ES Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna 95 Modalità Allenamento, Monitoraggio SpO2 Frequen… - CouponOfferte : #10dicembre ???OFFERTA AMAZON??? ?? HONOR Watch ES Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna 95 Modalit Allenamento, Mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Honor Watch Honor Magic Watch 2 46mm a 119€: l’affare di Natale Telefonino.net Honor Band 5i si aggiorna ancora: tantissime novità in arrivo

Lo smartwatch Honor Band 5i è pronto a ricevere l’aggiornamento di novembre 2020. Sono tante le novità in arrivo col nuovo software ...

HONOR Christmas Gift 2020 to Celebrate Anniversary for HONOR Fan Fest with Surprising Deals on HIHONOR Store

HONOR offers Exclusive Fans Festival Sales on 16th December, upgrading up to £100 off deals during ChristmasSHENZHEN, China, Dec. 15, 2020 /PRNewswire/ -- As the second round of big sales among HONOR ...

Lo smartwatch Honor Band 5i è pronto a ricevere l’aggiornamento di novembre 2020. Sono tante le novità in arrivo col nuovo software ...HONOR offers Exclusive Fans Festival Sales on 16th December, upgrading up to £100 off deals during ChristmasSHENZHEN, China, Dec. 15, 2020 /PRNewswire/ -- As the second round of big sales among HONOR ...