Gruppo FCA - Accordo con Enel X e NewMotion per la mobilità elettrica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) FCA spinge sull'acceleratore per facilitare la transizione delle aziende verso l'elettrificazione delle loro flotte in tutta Europa, grazie a due distinti accordi di collaborazione con Enel X e NewMotion, che porteranno alla nascita del programma europeo e-nterprise. Partendo dalla consulenza, il Gruppo torinese vuole consigliare le aziende - sia le Pmi, sia le grandi corporate - ad adottare i mezzi elettrificati FCA e integrare i migliori sistemi di ricarica. Dalla carica alle flotte. Diverse sono infatti le soluzioni per la gestione dell'energia (dall'accumulo in batterie alle unità fotovoltaiche), basate sull'esperienza di Enel X e NewMotion. Partner che si divideranno l'operatività dei diversi Paesi europei: Enel X sarà attiva in Italia, Spagna e Portogallo, mentre ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 16 dicembre 2020) FCA spinge sull'acceleratore per facilitare la transizione delle aziende verso l'elettrificazione delle loro flotte in tutta Europa, grazie a due distinti accordi di collaborazione conX e, che porteranno alla nascita del programma europeo e-nterprise. Partendo dalla consulenza, iltorinese vuole consigliare le aziende - sia le Pmi, sia le grandi corporate - ad adottare i mezzi elettrificati FCA e integrare i migliori sistemi di ricarica. Dalla carica alle flotte. Diverse sono infatti le soluzioni per la gestione dell'energia (dall'accumulo in batterie alle unità fotovoltaiche), basate sull'esperienza diX e. Partner che si divideranno l'operatività dei diversi Paesi europei:X sarà attiva in Italia, Spagna e Portogallo, mentre ...

