Governo: Salvini, 'duello Conte-Renzi? non interessa a me e nemmeno al Paese' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. Adnkronos) - "Domani tutto il dibattito sarà su Conte e Renzi. Oggi i giornalisti mi chiedevano: ma chi vince? E io ho risposto: ma chi se ne frega. Il duello Conte-Renzi non interessa a me e non interessa al Paese". Lo dice Matteo Salvini a Stasera Italia su Rete4. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. Adnkronos) - "Domani tutto il dibattito sarà su. Oggi i giornalisti mi chiedevano: ma chi vince? E io ho risposto: ma chi se ne frega. Ilnona me e nonal". Lo dice Matteoa Stasera Italia su Rete4.

