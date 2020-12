Governo: Conte, 'sarebbe da fuori di testa pensare a sondaggi' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non ho mai pensato che il mio compito fosse facile. Non ho mai pensato di potermi affidare ai sondaggi. Se qualcuno pensasse di governare al mio posto esaltandosi quando i sondaggi crescono o deprimersi quando scendono, sarebbe fuori di testa, non sarebbe all'altezza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la registrazione della puntata di 'Accordi&Disaccordi', in onda questa sera su Nove. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non ho mai pensato che il mio compito fosse facile. Non ho mai pensato di potermi affidare ai. Se qualcuno pensasse di governare al mio posto esaltandosi quando icrescono o deprimersi quando scendono,di, nonall'altezza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante la registrazione della puntata di 'Accordi&Disaccordi', in onda questa sera su Nove.

Giorgiolaporta : #Conte a casa e #Governo istituzionale guidato dalla Presidente del #Senato Maria Elisabetta #Casellati per accompa… - ricpuglisi : Mi state dicendo che se cade il governo Conte cade anche il Comitato Tecnico Scientifico? Non male! - ricpuglisi : Meraviglioso cambiamento di @Corriere, @repubblica e @LaStampa che ritornano iper-pessimiste su assembramenti, zona… - ALisimberti : RT @guglielmopicchi: Renzi apra formalmente la crisi. Poi Quirinale e vediamo cosa succede. Se si vota meglio. Se nuovo governo senza Conte… - claudiomolino : RT @riktroiani: #Pd e #Leu vogliono lockdown duro, #Conte e #M5s optano per misure più 'morbide'. Posizioni distanti. Intanto siamo al 16 D… -