Giorgia Meloni sbotta con Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer: “Me ne vado, fate voi”. Poi però arriva una risata (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lucia Annunziata e Giorgia Meloni sono le ospiti di Bianca Berlinguer a CartaBianca, su RaiTre. Le due giornaliste e la leader di Fratelli d’Italia affrontano diversi temi fino a quando quest’ultima perde la pazienza: “fatemi rispondere, se volete parlate voi e io me ne vado. fate fra di voi. Anche perché uno comincia a rispondere ed è tutto un ‘si sbrighi'”. Ed ecco che Annunziata risponde: “Me ne vado pure io, a me lo dicono ogni settimana su”. Di nuovo Meloni: “Io non gliel’ho mai detto, so rispondere alle domande se mi date il tempo, se mi parlate sopra diventa difficile. Problemi a rispondere non è ho mai avuti: mi ha avete fatto otto domande in un minuto e poi mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020)sono le ospiti dia Carta, su RaiTre. Le due giornaliste e la leader di Fratelli d’Italia affrontano diversi temi fino a quando quest’ultima perde la pazienza: “mi rispondere, se volete parlate voi e io me nefra di voi. Anche perché uno comincia a rispondere ed è tutto un ‘si sbrighi'”. Ed ecco cherisponde: “Me nepure io, a me lo dicono ogni settimana su”. Di nuovo: “Io non gliel’ho mai detto, so rispondere alle domande se mi date il tempo, se mi parlate sopra diventa difficile. Problemi a rispondere non è ho mai avuti: mi ha avete fatto otto domande in un minuto e poi mi ...

ElenaDeMarco8 : RT @adolfo_urso: ?@FratellidItalia? sempre in crescita, trainata dal consenso di Giorgia #Meloni. Buon segno per l’Italia. - dalcais78 : RT @mruspandini: ?? Questo governo è irresponsabile. Link: - FQMagazineit : Giorgia Meloni sbotta con Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer: “Me ne vado, fate voi”. Poi però arriva una risata - mruspandini : ?? Questo governo è irresponsabile. Link: - PLANETHOTEL_NET : RT @adolfo_urso: ?@FratellidItalia? sempre in crescita, trainata dal consenso di Giorgia #Meloni. Buon segno per l’Italia. -